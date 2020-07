Campania: Masiello (Coldiretti), con diga Campolattaro svolta storica per agricoltura beneventana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale della Campania ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere per l’utilizzo potabile e irriguo delle acque dell'invaso della diga di Campolattaro, che rientra nel piano degli interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale, per un valore complessivo di circa 480 milioni di euro". Lo hanno comunicato in una nota le federazioni Coldiretti Campania e Benevento, che "hanno battagliato per chiedere di completare le opere di derivazione, sbloccando una cassaforte di 100 milioni di metri cubi d’acqua, il bacino artificiale più grande della Campania". Il presidente Gennarino Masiello ha spiegato: "E' una svolta storica che accoglie finalmente gli appelli del mondo agricolo, della Coldiretti in particolare, e delle comunità sannite. Dopo quasi quarant’anni anni dal finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, che investì oltre 69 miliardi di vecchie lire, la diga di Campolattaro potrà svolgere le sue funzioni". (segue) (Ren)