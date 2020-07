Piemonte: Protopapa, vespa samurai contro la cimice asiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche per quest’anno si effettueranno operazioni di contrasto alla cimice asiatica attraverso la lotta biologica e la diffusione della vespa samurai sull’intero territorio piemontese – spiega l’assessore all’Agricoltura e Cibo – grazie al lavoro di vari soggetti istituzionali si è potuto attuare concretamente un progetto di aiuto alle imprese agricole per prevenire e contenere i danni dell’insetto che sta devastando le produzioni ortofrutticole del Piemonte". È questa la risposta che l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa ha fornito oggi all’interrogazione presentata dal consigliere Alberto Avetta (Pd) che chiedeva quali azioni la Regione intenda adottare dinanzi alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria e se non si ritenga utile l’istituzione di un tavolo interministeriale e di un canale diretto con l’Unione europea. In Piemonte nel solo 2019 i danni derivanti dalla Halyomorpha halys ammontano a circa 180 milioni di euro distribuiti su 13.500 aziende, mentre per la lotta alla cimice asiatica è stato costituito un gruppo di lavoro che ha coinvolto diversi soggetti quali il Settore fitosanitario regionale e Servizi tecnico-scientifici, Agrion – Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Disafa), l’Unità di entomologia generale e applicata, l’Università di Torino, l’Organizzazione dei produttori e Organizzazioni professionali. (segue) (Rpi)