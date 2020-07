Piemonte: Protopapa, vespa samurai contro la cimice asiatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 2018 è stata attivata una rete di monitoraggio sul territorio regionale che coinvolge tutti i tecnici produttivi al fine di conoscere in tempo reale la situazione relativa all’insediamento dell’insetto infestante nelle zone e sulle colture più soggette a danno e ai suoi relativi spostamenti. "La Regione – ha spiegato l’assessore Protopapa – ha aderito al programma triennale ministeriale per la lotta biologica e sta avviando proprio in questi giorni, in territori ritenuti idonei, il rilascio del parassitoide Trissolcus Japonicus, meglio noto come vespa samurai, efficace limitatore della cimice asiatica". Le risorse messe a disposizione dal Ministero ammontano a circa 80 milioni di euro da ripartirsi fra tutte le Regioni italiane e quanto prima potranno avviarsi da parte delle aziende danneggiate le richieste di recupero danni. L’obiettivo finale è accelerare l’incremento della popolazione della vespa samurai e la sua diffusione al fine di tenere sotto controllo la cimice asiatica a partire dalle aree con vegetazione spontanea e/o non trattata, portando una significativa riduzione dei danni alle colture ortofrutticole. (Rpi)