Droga: Cirielli (Fd'I), grazie a Gdf duro colpo al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina al porto di Salerno è stato inferto un duro colpo al terrorismo internazionale di cui, come italiani, dobbiamo essere orgogliosi”. Lo ha dichiarato il questore della Camera e membro della commissione Affari esteri Edmondo Cirielli (Fd'I) a seguito del maxi sequestro di 14 tonnellate di droga marchiata con il simbolo dell’Isis e usata dai terroristi che hanno organizzato stragi come quella del Bataclan in Francia. “Un ringraziamento doveroso va alla Guardia di finanza di Napoli - ha proseguito Cirielli - e al personale della Dogana, che hanno messo in atto una brillante e tempestiva operazione contro i trafficanti di morte. Se l’Italia è ancora oggi una Nazione sicura, il merito è del lavoro che quotidianamente svolgono con dedizione ed enormi sacrifici le nostre Forze dell’ordine. Il Governo non abbassi la guardia, rafforzi i controlli presso i porti dando alle Forze di polizia sempre più mezzi tecnologicamente all’avanguardia e soprattutto non faciliti flussi migratori pericolosi. Sì alla sicurezza, no all’invasione”, ha concluso Cirielli. (Ren)