Torino: Ferrovia Canavesana, da gennaio via al nuovo servizio

- Ferrovia Canavesana, dal primo gennaio 2021 il via al nuovo servizio: questo l’impegno di Trenitalia, Gtt e dell’Agenzia della mobilità del Piemonte, manifestato oggi in Regione Piemonte nell'audizione delle aziende in seconda Commissione, presieduta da Mauro Fava. La questione all’ordine del giorno era appunto il passaggio di gestione della linea Pont-Rivarolo-Chieri (Canavesana) e della linea Torino-Aeroporto-Ceres del servizio ferroviario metropolitano. Per quanto riguarda il collegamento con l’aeroporto di Caselle, il passaggio potrà realizzarsi soltanto dopo che Gtt avrà ottenuto un certificato di idoneità, rilasciato dalla Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Solo dopo questa certificazione Gtt potrà iniziare l’iter per conseguire la successiva certificazione di sicurezza da parte di Trenitalia, indispensabile affinché possa subentrare anche nella gestione della linea Torino-Aeroporto-Ceres. L’iter per la certificazione di sicurezza di Trenitalia comporterà un tempo minimo di 5 mesi. (segue) (Rpi)