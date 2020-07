Campania: Busillo (Anbi), rilanciare investimenti irrigui con Psr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ giunto il momento per la Regione Campania di rilanciare gli investimenti nel settore irriguo con lo strumento del Programma di sviluppo rurale.” Lo ha dichiarato in una nota Vito Busillo, presidente dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque Irrigue e vicepresidente nazionale Anbi: “Ieri da Bruxelles è giunta una buona notizia la proroga della Politica agricola comune 2014-2020 fino al 2022, già votata nei giorni scorsi dall’Europarlamento di Strasburgo, è stata accolta dalla Commissione Ue e presto i regolamenti transitori estenderanno la vigenza degli attuali Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per altri due anni, che con la regola dell’N+3 porta i tempi di rendicontazione al 31 dicembre 2025.” E ha aggiunto: “Questo maggior tempo, unitamente al cofinanziamento del Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale che sarà esteso pro quota per ogni anno in più di vigenza, e senza tagli di budget consente alle Regioni, in particolare a Regione Campania, di rilanciare gli investimenti, anche sul fronte delle vitali infrastrutture irrigue”. (segue) (Ren)