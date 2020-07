Imprese: da Cdp 7 milioni ad Azienda ospedaliero-universitaria di Parma per nuove strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma hanno firmato un contratto di finanziamento del valore di circa sette milioni di euro, per la realizzazione di nuovi poli e reparti sanitari oltre che per l’acquisto di apparecchiature mediche. Stando al relativo comunicato stampa, il prestito coprirà finanziariamente una parte degli interventi previsti nel piano triennale degli investimenti 2019-2021 dell’Azienda: in particolare, 5,5 milioni di euro verranno impiegati per i lavori del nuovo centro oncologico integrato e del nuovo reparto di endoscopia digestiva, mentre gli altri 1,5 milioni di euro serviranno, invece, per gli acquisti di tecnologie e strumentazioni mediche. “Il prestito dimostra l’impegno concreto di Cdp nell’affiancare il servizio sanitario nazionale e chi ci lavora in relazione al fabbisogno di ricerca, sviluppo e innovazione: si tratta del primo finanziamento concesso a un gestore del servizio sanitario da quando sono state modificate alcune condizioni previste per le operazioni finanziarie in favore di questi enti”, ha commentato l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, aggiungendo di auspicare che il progetto e lo schema di collaborazione sviluppato “possano rappresentare un modello virtuoso replicabile anche in altre occasioni”. (segue) (Com)