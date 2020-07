Imprese: da Cdp 7 milioni ad Azienda ospedaliero-universitaria di Parma per nuove strutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, Massimo Fabi, ha espresso soddisfazione per “il raggiungimento di un accordo realizzato in tempi rapidi, grazie ai servizi amministrativi dell’Azienda che sono stati tempestivi ad usufruire dell’opportunità messe recentemente a disposizione da Cdp”. I conti dell’Azienda, ha aggiunto, sono in ordine e questo ci permette, grazie al fondamentale sostegno della Regione Emilia-Romagna, di proseguire gli investimenti per avere nuove strutture, nuove tecnologie e servizi sanitari d’eccellenza. “Proprio in questi giorni, siamo alle battute conclusive del percorso di gara per l’affidamento dei lavori del Nuovo Centro oncologico, contiamo di partire con i cantieri il prossimo autunno e sempre entro l’anno avremmo una nuova struttura di endoscopia digestiva, così come annunciato nella presentazione del progetto a fine 2019, con una tabella di marcia pressoché invariata nonostante l’emergenza coronavirus”, ha detto. (Com)