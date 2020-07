Campania: giovedì presentazione film "Ammen" con D'Amelio e Fiola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche, giovedì, 2 luglio, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, e il consigliere regionale, Bruna Fiola, presenteranno, alle 11.30, nell'Aula del Consiglio regionale intitolata a Giancarlo Siani, il film "Ammen" che è stato girato in Campania e punta i riflettori sull'ambiente e la tutela del territorio. Parteciperanno il regista Ciro Villano e i protagonisti Davide Marotta e Maurizio Mattioli, insieme a Roberto del Giudice dell'Associazione La Bottega dei semplici pensieri. "Ammen", nuovo film di Ciro Villano è prodotto da Green Film. L'uscita nelle sale di tutta la Penisola è prevista per il 2 luglio e sarà la prima pellicola italiana a ritornare in sala dopo la pandemia. A Davide Marotta e Maurizio Mattioli è andato il ruolo di protagonisti. Tra gli altri attori figurano Elisabetta Gregoraci, nel ruolo della moglie del sindaco del paese, Tommaso Bianco, che ha lavorato con Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo, e Gianni Parisi, tra i protagonisti dell'ultima serie di "Gomorra" su Sky, Simone Schettino tra i comici di "Made in Sud" e Ivan Boragine. Le musiche sono di Sal Da Vinci. "Il film - spiega la nota stampa - scorre lungo il fil rouge della commedia e della tragedia, si snocciola intorno alle simpatiche vicissitudine di un prete che, alle prese con i postumi di un incidente automobilistico, perde il senno e coinvolge tutto il paese in queste sue follie. Gli equivoci esilaranti si intrecceranno a profonde riflessioni sull'ambiente e sui tanti paradisi terrestri del Sud, come l'Irpinia e il Cilento, che rischiano di diventare discariche o ricettacolo di malaffari. 'Ammen' sarà un omaggio a una terra magnifica, dove la bellezza si sposa alla buona cucina. Un inno cinematografico a un luogo incastonato nel verde, da difendere senza remore". (Ren)