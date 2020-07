Campania: De Luca, in arrivo mille nuovi bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo consegnato altri 142 autobus". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la consegna dei nuovi mezzi del trasporto pubblico in Campania. "Siamo venuti a Caserta come segno di attenzione alla provincia di Caserta e a Filema - ha proseguito De Luca - Complessivamente il programma della Regione per il trasporto pubblico locale prevede 200 treni nuovi, tra Trenitalia e aziende regionali, e 1.000 bus nuovi. Nei 5 anni del governo regionale precedente sono stat messi in produzione 0 treni e 0 pullman. Non ha fatto niente. Siamo 1.000 a 0. Abbiamo lavorato con grande intensità con l'azienda dei trasporti. Tenuto conto che abbiamo dovuto ripagare i debiti della gestione precedente".(Ren)