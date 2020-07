Molise: Consiglio regionale unanime per "una scuola in sicurezza e in presenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei lavori di oggi dell'Assemblea regionale molisana è stato esaminato e discusso, anche un atto di indirizzo denominato "Per una scuola in sicurezza ed in presenza", che è stato poi approvato dall'Aula all'unanimità, con il quale si impegna il presidente della giunta regionale ad attivare e sostenere ogni possibile ed utile iniziativa nei confronti del governo affinché dal prossimo settembre le attività scolastiche possano riprendere in presenza ed in condizioni di sicurezza, tenuto conto, altresì, della ineluttabilità di un coordinamento e di una condivisione delle scelte da adottare, che non possano essere rimesse alla sola autonomia scolastica, giacchè, diversamente, si potrebbero affermare strategie e prassi differenti anche tra gli istituti scolastici dello stesso territorio, con il conseguente rischio di aumentare disparità di opportunità e disuguaglianze. (Gru)