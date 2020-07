Napoli: assessore Buonanno, ampio respiro al welfare, recuperati fondi avanzo vincolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata la delibera di giunta comunale di Napoli, a firma dell'assessore Monica Buonanno, sul recupero di fondi in avanzo vincolato. "Con un grande sforzo politico e amministrativo – ha spiegato Buonanno – siamo riusciti a recuperare 7.488.292 euro, equivalenti a risorse e somme acquisite negli anni 2012, 2014, 2018 e 2019. Il risultato di oggi è il frutto di sei mesi di intenso lavoro con i servizi del welfare e della programmazione sociale: il nostro obiettivo prioritario è il pieno utilizzo delle risorse in questione, infatti con circa 2 milioni e mezzo di euro recuperati possiamo pagare gli assegni di cura finiti in arretrato; con circa altri 500mila euro daremo continuità all'assistenza per anziani e disabili; con oltre 600 mila euro finanzieremo i progetti per il 'Dopo di noi' e, infine, con le altre somme recuperate potremo dare continuità alle attività per bambini e adolescenti. E' un risultato importante per le politiche sociali di un Comune in pre dissesto come quello partenopeo, perché significa dare ampio respiro a tutto il settore del welfare municipale dandogli continuità, efficacia ed efficienza. Mettiamo immediatamente in circolo queste cifre per sostenere i cittadini più fragili della nostra città: non sprecare neanche un centesimo e dare risposta immediata alle richieste del territorio conferisce solidità all'azione amministrativa", ha concluso l'assessore Buonanno. (Ren)