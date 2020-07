Imprese: Fondazione Andrea Bocelli e Generali Italia donano nuova Tac a ospedale Camerino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tramite una raccolta fondi a livello globale siamo riusciti a donare letti, respiratori e ora questa Tac: elementi che rimarranno nel tempo e di cui tutto il territorio potrà usufruire”, ha aggiunto Biancalani. “Oggi rappresento Genrali e tutte le nostre persone che, con il Fondo internazionale del Gruppo, hanno voluto essere vicine a questo territorio e ai suoi cittadini attraverso l’ospedale di Camerino, devolvendo oltre 10 mila ore di lavoro: questo significa agire insieme, con azioni concrete, per generare fiducia”, ha affermato Lucia Sciacca, direttore per la Comunicazione e la Sostenibilità di Generali Country Italia. “L’inaugurazione della Tac è un momento importante non solo per Camerino, ma per tutto il territorio: l’ospedale rappresenta un servizio e un punto di riferimento per un intero bacino”, ha commentato il sindaco Sandro Sborgia, sottolineando un “enorme, costante e sempre presente contributo” della Fondazione. “Un dono di grande valore e importanza per la comunità che non può che essere infinitamente grata per quanto hanno fatto e stanno facendo: la Fondazione ha in qualche modo adottato la nostra città, spendendosi per essa attraverso una sensibilità unica”, ha concluso. (Com)