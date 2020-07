Fase 3: Lanzotti (FI), riaprire tutto, il problema è il calcetto?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le associazioni sportive ed i gestori dei campi di calcetto sono inspiegabilmente finiti in un cono d'ombra e non posso non auspicare che tutti gli attori in campo, a partire dal sindaco de Magistris, sollevino la questione che il governatore, evidentemente troppo concentrato sulla sua intensa campagna acquisti sulla pelle dei cittadini campani, ha completamente rimosso". Lo ha affermato Stanislao Lanzotti, coordinatore cittadino di Forza Italia di Napoli e capogruppo al consiglio comunale. "I gestori - ha proseguito Lanzotti - fermi da mesi e mesi, imprenditori che creano ricchezza e posti di lavoro continuano a pagare onerosissimi fitti ma ancora oggi non hanno avuto alcuna certezza su date e regole da seguire. Tra un lanciafiamme e una diretta social, auspico un rapido interessamento a questa martoriata categoria", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)