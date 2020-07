Molise: Regione, capogruppo Pd Fanelli su questione Gam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le maestranze della Gam e tutta la filiera avicola molisane attendono risposte, ma soprattutto soluzioni certe e risolutive ad una crisi che si protrae, ormai, da troppo tempo. Lo ha detto Micaela Fanelli capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Molise a margine dell'approvazione da parte dell'Assemblea di un apposito ordine del giorno sulla questione Gam. "Per questo, come ho già ribadito nell'incontro dello scorso 16 giugno, è indispensabile - ha aggiunto Fanelli - coordinare l'azione del Consiglio Regionale e della regione Molise sia a livello nazionale, che locale. Per raggiungere questo duplice obiettivo, il Gruppo consiliare del Partito democratico ed il consigliere Iorio hanno presentato un ordine del giorno specifico, approvato dal Consiglio regionale e fatto proprio dal presidente Toma, che si è impegnato a darvi immediatamente seguito. Da una parte, dunque, è necessario continuare la ricerca di un imprenditore che garantisca la continuità produttiva e il rilancio dell'attività dello stabilimento, del macello e dell'indotto, dall'altra, è altrettanto essenziale che la Regione assicuri il sostegno finanziario regionale al fitto del ramo d'azienda e al cofinanziamento del Tfr dei lavoratori. (segue) (Gru)