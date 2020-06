© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giornate impegnative per chi mantiene la distanza di sicurezza dai leghisti". Così in un post su Facebook Armando Cesaro che si è mostrato in un selfie sulla spiaggia. Oggi il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania non è andato alla conferenza stampa organizzata dal candidato della coalizione di centrodestra, e collega di partito, Stefano Caldoro. (Ren)