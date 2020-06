Piemonte: Ricca, adesivi con vigili impiccati nelle strade di Torino, gesto vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qualche teppista ha pensato bene di attaccare nelle strade di Torino degli adesivi in cui vengono ritratti agenti della Polizia Locale impiccati. Sotto, come didascalia, compare la scritta ‘1312’, che corrisponde a un acronimo di insulti contro le forze dell’ordine. Questi gesti vergognosi sono da condannare con forza e da perseguire". Lo afferma l’assessore regionale alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Mi auguro - aggiunge - che i produttori di questo materiale ingiurioso nei confronti degli uomini in divisa vengano individuati e denunciati. Non possiamo tollerare odio e violenza contro le forze dell’ordine”. (Rpi)