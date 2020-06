Calcio: De Luca, complimenti al Benevento per il ritorno in serie A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al Benevento per il ritorno in serie A. Dopo tre anni ancora una promozione ottenuta stavolta con largo anticipo, e che premia un’intera comunità. Davvero complimenti a tutti i calciatori, a mister Inzaghi e al presidente Vigorito, cui va il ringraziamento di tutti gli sportivi campani per un successo che fa onore alla città di Benevento e a tutto il Sud". Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.(Ren)