Napoli: rimossi sessanta paletti abusivi ai Quartieri Spagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova operazione è stata portata a termine ai Quartieri Spagnoli di Napoli contro gli abusivi dei paletti. Gli agenti della polizia municipale hanno rimossi sessanta pali abusivi. In una nota la soddisfazione dell'assessore comunale Alessandra Clemente: "Sono tanti i cittadini che ci chiedono di ripristinare e di rendere nuovamente fruibili i marciapiedi di strade come quelle dei Quartieri Spagnoli eliminando quegli abusi, come la palettatura ad opera di residenti irrispettosi, che finiscono col diventare una vera e propria occupazione del territorio. Una pratica di mala cittadinanza che sarà puntualmente contrastata grazie all'impegno delle Municipalità, della polizia locale e della Napoli Servizi. Non ci fermiamo qui". (Ren)