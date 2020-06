Campania: Ciarambino (M5s), investire nei giovani per far crescere l'artigianato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le botteghe dei maestri presepiali di San Gregorio Armeno rappresentano un'eccellenza del Made in Campania da rilanciare e valorizzare in particolare in questo momento di crisi". Lo ha affermato il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Proponiamo da subito un contributo a fondo perduto per le spese fisse, l'inserimento di questo comparto nei beni immateriali dell'Unesco perché possano usufruire anche di fondi per la cultura e di un bonus per l'acquisto dell'artigianato made in Campania, al pari del bonus biciclette e del bonus turismo". Ciarambino ha aggiunto: "Inoltre in queste ore invierò una lettera al presidente dell'istituto del commercio estero, perché le nostre imprese artigiane possano beneficiare dei fondi per l'internazionalizzazione, e i presepi di San Gregorio Armeno insieme a tutte le eccellenze dell'artigianato campano possano arrivare in tutte le fiere e nei mercati esteri di tutto il mondo". (segue) (Ren)