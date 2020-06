Sardegna: Satta, pubblicati bandi per concorsi interni in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale del Personale della Sardegna, Valeria Satta, ha annunciato che "sono stati pubblicati i bandi per i concorsi di progressione verticale all'interno dell'amministrazione regionale, che finalmente forniranno ai dipendenti l'opportunità di un avanzamento di carriera atteso da ben 17 anni". Satta ha quindi evidenziato il raggiungimento di un "importante obiettivo, realizzato al termine di un percorso condiviso anche con le organizzazioni sindacali": sono previsti 20 posti dalla categoria B alla C e 51 dalla categoria C alla D. "Si tratta del giusto riconoscimento - ha aggiunto - per il lavoro svolto dai dipendenti regionali, sia amministrativi che tecnici, con dedizione e professionalità, che per troppo tempo hanno visto bloccata la loro carriera. Un giusto incentivo per ottimizzare le risorse e migliorare la realtà lavorativa in linea con una stagione di rinnovamento. Le graduatorie resteranno aperte con la possibilità di ulteriori passaggi nel tempo stabilito per legge". (Com)