Molise: Protezione civile regionale, al via distribuzione di mascherine in tutti i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni la Protezione civile regionale del Molise inizierà la distribuzione delle mascherine cosiddette "di comunità", ripartite sulla base della popolazione residente. Un’iniziativa - riferisce una nota della regione Molise - che intende dare un piccolo contributo alle comunità locali per tutelare, ulteriormente, la salute dei cittadini. Le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus Sars-Cov-2.(Com)