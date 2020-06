Regionali: Laboccetta (Polo Sud), finiti colpi di scena si dia il via a campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Auguriamoci che da oggi il centrodestra campano possa finalmente iniziare la sua campagna elettorale, senza dover subire ulteriori veti, strappi o diktat da parte di Matteo Salvini". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Tutti siamo consapevoli che la scalata di Stefano Caldoro è complicata - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Ma in 80 giorni puo' cambiare il mondo. Figuriamoci una competizione elettorale. Pero' bisogna crederci e mettere in campo tutte le energie disponibili. Dipendesse da me 'obbligherei' tutti i nominati, mi riferisco alla rappresentanza parlamentare, di andare in lista anche per riscoprire il gusto della preferenza tornando a contatto diretto con il corpo elettorale. Così come sarebbe giusto che il Cavalier Berlusconi venisse in Campania almeno 5 volte per incontrare nelle 5 province della nostra regione militanti ed elettori. Visto che nel corso del tempo questa terra generosa tanto gli ha dato. Sono infatti supersicuro che la Meloni e Salvini batteranno palmo a palmo la Campania per capovolgere un pronostico che molti dicono esser già scritto. Da oggi Caldoro inizia la sua scalata”, ha concluso Laboccetta. (Ren)