Campania: Ciarambino (M5s), Caldoro dia segnale forte per liste pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Caldoro sostiene di avere idee così chiare sulle le liste pulite, sono pronta ad ascoltarlo. Certamente le regole a cui fa riferimento non dovrebbero consentire la candidatura di suoi colleghi di partito che siedono oggi in Consiglio regionale, tra i quali figurano indagati per voto di scambio". Lo ha detto in una nota il candidato M5s Valeria Ciarambino: "Dopo il passo indietro di Cesaro, Caldoro cominciasse a dare un segnale forte, facendo piazza pulita anche degli apparati che operano alle spalle di certi personaggi. Il garantismo di cui si fa paladino l'ex presidente della Regione non può valere per nomi che risultano convolti in inchieste che puntano a far luce su presunte modalità illecite nel procacciare le preferenze che ne hanno consentito l'elezione, né tantomeno che rispondano di accuse per camorra o corruzione o per reati contro la pubblica amministrazione". (Ren)