Molise: Regione, capogruppo Pd Fanelli su questione Gam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questi due impegni, l'ordine del giorno chiede al governatore di attivarsi presso il governo per un nuovo intervento finanziario per l'area di crisi complessa della regione Molise e per garantire il sostegno ad ogni altro strumento utile per l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità. Rassicurazioni dal presidente Toma anche per una riprogrammazione di circa 10 milioni per l'area di crisi complessa (riprogrammazione fondi Fsc) e per il prolungamento della cassa, secondo le disposizioni già impartite. Dunque, gli impegni assunti con i lavoratori sono stati riportati in un atto ufficiale del Consiglio regionale. "Siamo fiduciosi - ha concluso - che l'esecutivo regionale faccia quanto di propria competenza e, nel frattempo, come capogruppo del Partito democratico, attiverò tutti i canali nazionali affinché le istanze del Molise vengano, ove possibile, accolte a Roma. Serve una soluzione duratura e strutturale per la Gam. Serve assicurare lavoro e tranquillità a tutti i lavoratori della filiera avicola molisana. Ci impegniamo insieme per raggiungere questo importante traguardo comune". (Gru)