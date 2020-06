Mes: Zinzi (Lega), danno per l'Italia, beffa per la Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mes non è solo un danno per l'Italia ma è anche una beffa per la Campania. Le bozze del ministero della Salute sulla ripartizione dei fondi prospettano una situazione del tutto iniqua e fortemente penalizzate per tutte le regioni del Sud, Campania in testa". Lo ha scritto in una nota il consigliere regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi. "Il Mes - ha proseguito Zinzi - è debito sulle spalle delle future generazioni che condizionerebbe l'Italia alla volontà di Bruxelles, tanto che ad oggi nessun Paese ha intenzione di farvi ricorso. Ma altrettanto incredibile è il modo con cui il governo pensa di destinare queste risorse: la Campania, terza per popolazione, sarebbe soltanto sesta per finanziamenti, e questo nonostante rappresenti l'ultima a livello nazionale per importi erogati con il Fondo sanitario nazionale. La nostra sanità paga già i ritardi e i limiti accumulati in questi anni con la cattiva politica della giunta De Luca. Ma per Pd e Cinque stelle i campani devono restare come cittadini di serie B. Da un lato ci tolgono le risorse, dall'altro saremo comunque chiamati a onorare un debito dai contorni oscuri e che rischia di essere una mannaia sulla testa di tutti gli italiani. Tutto questo è semplicemente inaccettabile". (Ren)