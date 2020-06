Cultura: domani alle 21 inizia la 13esima edizione di Napoli Teatro Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il concerto di apertura della tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, in scena domani alle ore 21 al Cortile della Reggia di Capodimonte, sarà il primo dal vivo a Napoli nell'era del post Covid-19, e si potrà anche seguire in diretta streaming gratuitamente". L'annuncio in una nota: "È Miracoli e Rivoluzioni, spettacolo che vede il ritorno sul palco dei Foja, Dario Sansone (chitarra acustica e voce), Luigi Scialdone (mandolino, ukulele, chitarra elettrica), Ennio Frongillo (chitarra elettrica), Giuliano Falcone (basso elettrico), Giovanni Schiattarella (batteria)".(Ren)