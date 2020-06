Infrastrutture: Rixi (Lega), danni economici e di immagine per la Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo arrivati alla fine di giugno, termine entro il quale Autostrade per l’Italia aveva assicurato che si sarebbero conclusi i lavori sulla rete ligure: invece la Liguria è ancora isolata, prigioniera dei cantieri, con code infinite, incidenti, disagi incalcolabili per residenti e turisti. Così in una nota il deputato e responsabile Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi. “Grazie ad Aspi e al ministero delle Infrastrutture la serrata per la Liguria continua con danni enormi all'economia locale, al primo porto del paese e al turismo: la misura è colma”, ha detto, sottolineando la necessità di “risposte precise e non più procrastinabili, senza ricatti sulla sicurezza”. Se non arriveranno, ha concluso, auspico una mobilitazione di tutti i sindaci della Liguria, al di là degli schieramenti politici, per fare sentire la voce dei liguri a Roma. (Com)