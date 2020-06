Regionali: A. Cesaro (FI), in Italia non si aspetta terzo grado di giudizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono incappato in un procedimento per voto di scambio ma sono sereno perché ho fiducia nella magistratura". Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, rispondendo ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa in cui ha annunciato un passo "di lato" alle prossime elezioni regionali. "Tuttavia - ha proseguito Cesaro - in Italia c'è un problema: non si aspetta il terzo grado di giudizio. Qualunque politico incappa in un procedimento è condannato al momento dell'avviso di garanzia. Resta un po' di amaro ma sono sereno perché il mio comportamento è stato il più corretto possibile". (Ren)