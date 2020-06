Fase 3: Fosti (Fondazione Cariplo), è fondamentale che opportunità di conoscenza sia data a tutti ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che sia inaccettabile che in questo momento alcuni ragazzi abbiano delle possibilità che ad altri sono negate: tra queste c’è perfino la possibilità di seguire la scuola che è un diritto fondamentale di questo paese che è stato per alcuni non fruibile. Lo ha dichiarato Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo, nel corso del suo intervento all'evento "I discorsi del coraggio" organizzato a Milano da Direzione Nord. "Partire dal rimettere in campo la conoscenza come una grande opportunità che deve essere data a tutti i ragazzi perché tutti i ragazzi devono avere un’opportunità di futuro sia la questione fondamentale da mettere al centro perché vuol dire che mette al centro non tanto le istituzioni e il mercato, ma la nostra comunità”, ha detto.(Rem)