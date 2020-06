Napoli: Ronghi, scomparsa sindacalista Femiano lascia vuoto incolmabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ronghi ha aggiunto: "Enzo Femiano oltre ad essere un grande e lucido sindacalista è stato anche vicesindaco e assessore di Alleanza Nazionale ad Afragola. Nel sindacato e nella politica ha profuso i profondi valori del lavoro e della famiglia ed è stato protagonista nel creare quella comunità umana che è stata protagonista del sindacato a Napoli e in Campania, facendo sì che diventassero le strutture più forti e solide della Confederazione, e che si è affermata anche nella politica eleggendo consiglieri regionali, comunali e parlamentari vicini al sindacato". Quindi ha concluso: "E' sempre stato il mio consigliore sia nel sindacato che in politica. Non ricordo un'azione o un'iniziativa assunta senza essermi consultato con Enzo. Abbiamo condiviso tutto nel sindacato e nella politica. Lascia un vuoto enorme in me e nella nostra comunità e chiude un ciclo di sindacalisti di spessore, di competenza e di valore difficilmente ripetibile". (Ren)