Campania: Aliberti (Noi Mastella), riaprire subito pronto soccorso a Solofra (Av)

- "Non serve perdere altro tempo. Fate presto. La Regione ha fatto la sua parte. Adesso, però, non ci sono alibi. E' indispensabile riaprire il Pronto soccorso a Solofra (Av), ma allo stesso tempo potenziare e mettere in moto quei reparti che insieme alla terapia intensiva sono fondamentali per i cittadini". Lo ha affermato in una nota Bruno Aliberti, candidato della lista "Noi con Mastella", alle prossime regionali campane: "Adesso è venuto il momento di mettere da parte ogni divisione e colore politico. L'emergenza ci ha insegnato che la terapia intensiva è la priorità. Gli amministratori, riaprendo la questione sul decreto 29, hanno dimostrato senso di maturità. E' una battaglia che bisogna fare insieme. I cittadini, tramite la raccolta fondi, hanno fatto la loro parte, stesso discorso vale per i i rappresentanti istituzionali del territorio, che hanno mantenuto sempre alta la guardia". Quindi ha concluso: "Il presidente De Luca, con questo finanziamento di 529mila euro, poi, ha dimostrato di avere a cuore la nostra comunità, pur non essendo stato sollecitato dagli attuali consiglieri irpini, come invece è stato fatto da chi amministra nei Comuni. Serve ora, però, chiudere il discorso e aprire la terapia intensiva prima di autunno, così come ricominciare a parlare di un modo serio del futuro che così come è non va bene e per cui è indispensabile un potenziamento". (Ren)