Infrastrutture: Cirio scrive ad Autostrade, sconti per chi viaggia tra Piemonte e Liguria

- La Regione Piemonte chiede uno sconto per gli utenti delle autostrade, in particolare quelli che dal Piemonte si spostano verso la Liguria. Lo fa con una lettera che il governatore Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi hanno inviato oggi ad Autostrade per l’Italia, all'indomani della giornata da bollino rosso con code sulle principali arterie verso il mare. "Le code, per la maggior parte dovute i lavori in corso sulle carreggiate, stanno creando notevoli difficoltà ai tanti cittadini che dalla nostra regione si stanno spostando verso la riviera ligure - si legge nella missiva - . Facciamo riferimento ai tanti lavoratori che devono raggiungere la regione limitrofa proprio per motivi legati alla professione così come agli autotrasportatori, tutte categorie pesantemente colpite dalle misure restrittive dei mesi scorsi. Non dimentichiamo infine i tanti che devono raggiungere i propri cari e le proprie abitazioni. Siamo consci che il periodo di lockdown ha inciso in modo rilevante sulla programmazione degli interventi, ma non possiamo non rilevare che una diversa organizzazione dei cantieri potrebbe facilitare il deflusso del traffico". Prosegue la lettera di Cirio e Gabusi: "Nei giorni precedenti alla pandemia sono pervenute alla nostra attenzione molte richieste di intervento in merito alle tariffe. Già allora numerosi cittadini giudicavano insostenibile il pagamento della tariffa piena a fronte dei disagi causati dagli interventi sulle tratte - proseguono governatore e assessore - . Rimettiamo a voi la valutazione della possibile applicazione di una scontistica, confidando non vogliate far mancare un approfondimento in merito". (Rpi)