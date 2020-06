Cultura: Piemonte dal vivo, dal 1° luglio 100 spettacoli in dimore storiche e arene estive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1° luglio il Piemonte diventa palcoscenico per lo spettacolo dal vivo: teatro, danza, musica e circo contemporaneo, in spazi all’aperto, giardini, dimore storiche e arene estive, con oltre 100 repliche. Un unico cartellone, per luoghi e pubblici diversi, da Verbania a Cuneo, da Biella ad Asti, e ancora Alessandria, Novara, Torino, Vercelli. Tutte le province piemontesi hanno risposto all’invito di Piemonte dal Vivo per una ripartenza all’insegna delle arti performative. Il programma - che ha ancora margini di incremento - esplicita, a un primo sguardo, la sua duplice natura di offerta culturale di alto profilo, nel rispetto di nuove regole e setting, e di motore di ripresa per il comparto dello spettacolo dal vivo piemontese. “La Regione, grazie alla al grande lavoro fatto da Piemonte dal Vivo, ha messo in campo un unico cartellone estivo, - dichiara Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte – che, in questo particolare momento storico, vuole essere attrattore turistico e culturale e soprattutto trasmettere una immagine unitaria della nostra regione.” “Con questa prima proposta estiva, tuttora in espansione, confidiamo di poter assolvere al nostro ruolo di cerniera tra artisti e pubblico, rendendo possibili le condizioni per la celebrazione del rito teatrale in un contesto complesso e allo stesso tempo sfidante - dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo. La difficile attesa ha dato spazio a riflessioni profonde sul ruolo della cultura nella società contemporanea. Abbiamo creato un palinsesto per tutti, raccogliendo le istanze delle comunità locali e assumendo con responsabilità il ruolo di propulsore per tutto il comparto, così difficilmente provato dalle condizioni degli ultimi mesi.” (segue) (Rpi)