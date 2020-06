Abruzzo: Pettinari, urgente istituire figura psicologo di base e di cure primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente del consiglio regionale "vediamo strutture costantemente depotenziate e le tante promesse ascoltate durante la campagna elettorale tradite puntualmente alla prova dei fatti. Il nostro dovere è quello di svolgere attività di sindacato ispettivo e segnalare tutte le gravi lacune di questa amministrazione regionale, tra le quali troviamo anche la mancanza della figura dello psicologo di base e delle cure primarie. Continuare a scegliere di non intervenire e rimanere immobili davanti alle richieste di aiuto degli abruzzesi - continua Pettinari - non è un atteggiamento accettabile. La Giunta deve ascoltare il territorio e offrire le soluzioni urgenti per tutelare la salute dei cittadini, dando grande rilevanza anche al lato psicologico. Troppe volte le istituzioni hanno voltato le spalle a chi chiedeva aiuto, e questo non deve più succedere. Per questo invito al più presto questa maggioranza e l'assessore Verì a dare seguito all'istituzione del ruolo dello psicologo di base, senza perdere altro tempo", conclude. (Gru)