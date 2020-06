Piemonte: scuola, casa editrice Loescher dona 300 mila euro per acquisto strumenti informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa editrice Loescher ha donato 300 mila euro al Piemonte. Attraverso la Regione saranno utilizzati per sostenere gli studenti scuola primaria meno abbienti con l'acquisto di strumenti informatici, elemento essenziale per attivare adeguatamente la didattica digitale che sarà ancora alla base dell'avvio del prossimo anno scolastico. L’assessorato di Elena Chiorino e la Loescher hanno concordato che la donazione andrà ad inserirsi nel bando voucher scuola. Con 300 mila euro potrebbero essere assegnati voucher per circa 1875 studenti in più. La quota di assegnazione per la primaria, che sarà calcolata in base all’ISEE dei beneficiari e all'eventuale disabilità o difficoltà di apprendimento, varierà fra i 160 e i 240 euro. Alla chiusura del bando sarà possibile conoscere il numero corretto degli studenti che avranno utilizzato il voucher per l’acquisto di dispositivi elettronici, come computer o tablet. Sulla base della donazione, saranno aggiunte anche le sim card fra le voci delle spese ammissibili. Alla conclusione del periodo di utilizzo del voucher, saranno forniti i dati, in forma aggregata per motivi di privacy, relativi alle spese per materiale informatico sostenute dalle famiglie degli studenti della scuola primaria. "Ringrazio Loescher Editore – spiega l’assessore Chiorino - e il suo direttore generale, Marco Griffa, per la grande sensibilità dimostrata in questo grave momento di crisi dovuta all'emergenza Covid, che sta mettendo a dura prova le famiglie piemontesi, in particolare quelle più deboli e fragili". "Il nostro marchio editoriale - afferma Marco Griffa, direttore generale della casa editrice torinese, - è conosciuto da milioni di persone che da generazioni ricorrono ai nostri libri scolastici, ai dizionari, alle riviste e ai contenuti digitali che produciamo. Dobbiamo la nostra reputazione e il nostro lavoro alla scuola, e crediamo sia giusto e opportuno, in questo momento di difficoltà, affermare con forza il valore dell’istruzione". (Rpi)