Regionali: A. Cesaro (FI), Salvini si documenti, sia giustizialista anche con suo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo a Salvini di documentarsi su quello che dice". Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, nel corso di una conferenza stampa. "Se è giustizialista deve esserlo con tutti, anche con il suo partito - ha proseguito Cesaro - La storia ci insegna di diffidare sempre dei moralisti. C'è grande ingiustizia e attacchi immeritati a causa di un problema politico. Con serenità compio questo passo di lato che non è dovuto a chi mi chiede di farlo ma per una serenità mia e di chi mi sta vicino". (Ren)