- "Salvini fa il suo gioco perché pensa di racimolare qualche preferenza in più. Ma ha sbagliato palazzo". Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, rispondendo ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa in cui ha annunciato un passo "di lato" alle prossime elezioni regionali.(Ren)