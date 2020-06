© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto che le bordate di Matteo Salvini hanno spinto Armando Cesaro a non candidarsi. Basterà questa rinuncia al leader della Lega per consentire al Centrodestra campano di iniziare la campagna elettorale? O Matteo Salvini chiede altro?". Lo ha dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli e presidente di Polo Sud. (Ren)