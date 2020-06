Piemonte: Avezzù, in aumento segnalazioni di maltrattamenti e abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’allontanamento deve avvenire solo quando è necessario, ma è importante che non arrivi quando è troppo tardi. I tempi dei bambini non sono i tempi degli adulti: non vanno protetti solo dagli abusi ma anche dalle carenze educative legate per esempio al fatto di crescere in famiglie che vivono problemi legati alla violenza assistita, alla tossicodipendenza o a malattie psichiche. Non poter contare su un supporto educativo adeguato e sul calore affettivo sufficiente, infatti, è gravissimo per lo sviluppo psicologico”. Lo hanno dichiarato questa mattina in Regione Piemonte il presidente del Tribunale per i minori Torino, Stefano Scovazzo, e il procuratore della Repubblica del Tribunale per i minori di Torino, Emma Avezzù. Sono stati auditi in quarta Commissione, presieduta dal vicepresidente Andrea Cane, nell’ambito dei lavori dell’indagine conoscitiva sul sistema regionale di segnalazione e presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, di allontanamento dai nuclei famigliari di appartenenza e della collocazione in comunità o affido, alla presenza dell’assessore Maurizio Marrone. Ai quesiti posti dai consiglieri Monica Canalis (Pd) e Alessandro Stecco (Lega), Avezzù ha risposto – tra l’altro – che “i problemi economici, da soli, non hanno mai determinato l’allontanamento di minori dalla famiglia d’origine, anche se è un dato di fatto che chi ha a che fare con i servizi sociali appartiene nella maggioranza dei casi ai ceti più poveri”. (segue) (Rpi)