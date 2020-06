Campania: Caldoro, sono garantista e amico di Armando Cesaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono e resto garantista. Ho visto crescere politicamente Armando in Consiglio Regionale, in questi anni, e ho per lui amicizia personale". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania, sulla conferenza stampa di Armando Cesaro: "Qualunque scelta avesse fatto per questa campagna elettorale avrebbe avuto il mio appoggio. La decisione è stata motivata dalla convinzione di dare un aiuto alla coalizione è questo deve, ora, essere per tutti un esempio". (Ren)