Credito: Masi (Uilca), bene trasformazione Banca popolare di Bari in Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendiamo atto con soddisfazione della trasformazione della Banca popolare di Bari in società per azioni, e apprezziamo il lavoro svolto dai commissario Antonio Blandini ed Enrico Ajello. Lo ha dichiarato il segretario generale di Uil Credito esattorie e Assicurazioni (Uilca), Massimo Masi. “In questa operazione di salvataggio ognuno ha fatto la sua parte, anche noi che con la firma dell’accordo abbiamo dato prova di coesione e grande responsabilità, contribuendo a salvare molti posti di lavoro”, ha detto, sottolineando che ora sta ai commissari e alla nuova gestione far sì che le buone intenzioni si traducano in azioni concrete. “Ci auguriamo davvero che la nuova Banca popolare di Bari sia in grado di diventare un punto di riferimento per il Mezzogiorno, per le famiglie e le imprese del Sud Italia, all’interno di un rapporto di reciproca fiducia e di scambio”, ha aggiunto, ribadendo l’importanza di cambiare tutto il management che ha portato la Banca in questa situazione. (Com)