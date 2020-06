© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio passo di lato ma resto in campo". Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, nel corso di una conferenza stampa in cui ha ricordato il suo percorso nel gruppo. "Sono in campo per Forza Italia e per il presidente Berlusconi", ha concluso Cesaro. (Ren)