Campania: Maglione (M5s), De Luca snobba fondi europei, segnalo caso a ministri (2)

- "La mancanza di una governance chiara ed efficiente in Regione Campania - prosegue Maglione - è confermata dall'assenza di un assessorato dedicato al settore rurale in particolare alle misure principali di sviluppo, caso unico fra le regioni italiane. A questo punto, alla luce dei negoziati attualmente in corso per la definizione del nuovo bilancio pluriennale, ho chiesto ai ministri di sottoporre ad approfondimento questa vicenda, anche negli opportuni tavoli di discussione europei, al fine di assicurare, per il prossimo ciclo finanziario, il raggiungimento degli obiettivi delle politiche di coesione, con specifico riguardo alla Regione Campania", conclude Maglione. Dure anche le parole del consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Michele Cammarano: "La scellerata gestione dei fondi per i giovani agricoltori è forse la responsabilità più grave della giunta de Luca perché ha cancellato per sempre le speranze di lavoro di un'intera generazione di giovani campani". (Ren)