Infrastrutture: Cirio, lavori su autostrade andavano fatti durante il lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni volta che vedo un lavoro sulle autostrade mi chiedo perché non sia stato fatto durante il lockdown. Potevano farsi prima questi lavori, tre mesi fa, senza fare danni alle persone e al turismo che già è in ginocchio". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto questa mattina a "Centocittà" su Radio Rai Uno dopo le code nel weekend sulle autostrade tra Piemonte e Liguria. Il governatore ha parlato anche del sovraffollamento dei treni del mare, in particolare sulle norme che non coincidono nelle diverse regioni, come appunto Piemonte e Liguria. "Immaginate un treno Torino-Savona: parte con 40 persone per carrozza e quando arriva in Liguria possono essere 80". Il vero problema è però il contrario, "quando il treno parte con più persone rispetto a quante previste dalle regole della stazione di arrivo". Per questo il Piemonte chiede "un confronto tra le Regioni del Nord-Ovest: le misure contro il Covid devono avere omogeneità territoriale, andando al di sopra delle differenze tra Regioni e Province". (Rpi)