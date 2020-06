Fase 3: Profumo (Leonardo), bisogna avere coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare scelte coraggiose. L’invito arriva da Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, intervenuto questa mattina in collegamento all’evento “I discorsi del coraggio”, organizzato a Milano da Direzione Nord. “Ci vuole coraggio nella vita lavorativa: credo che sia fondamentale non pensare mai alle conseguenze personali di quando si fa una scelta giusta”, ha detto, sottolineando l’importanza di avere “un’incoscienza razionale, cioè quella capacità di fare scelte che possono essere anche dannose per te”. Quando si ritiene che qualcosa sia giusto, ha concluso, penso sia “importante cercare di avere un forte sistema di valori e rispondere sempre alla propria coscienza”. (Rem)