Coronavirus: Speranza, mantenere quarantena per arrivi extra Schengen

- La quarantena per chi arriva ad paesi extra Schengen è vigente e va mantenuta: così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di “Non è un Paese per Giovani” su Radio2 Rai. "In giro per il mondo la situazione è molto complessa, negli Stati Uniti, in Sud America e Asia. E' necessario mantenere livelli di altissima precauzione", ha spiegato il ministro. "Oggi chi arriva da paesi extra europei ed extra Schengen deve fare la quarantena per 14 giorni perché abbiamo necessità assoluta che non porti nuova ondata di contaminazione. Questa norma è già prevista nel nostro Dpcm ed è vigente, e credo che vada conservata perché è vero che l'Europa e l'Italia stanno un po' meglio ma a livello globale la situazione non va migliorando - ha detto Speranza -. Non possiamo permetterci un'altra ondata di contaminazione", ha concluso. (Rin)