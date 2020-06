Piemonte: Avezzù, in aumento segnalazioni di maltrattamenti e abusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La segnalazione di maltrattamenti e di abusi – ha sottolineato – avviene con sempre maggior frequenza dal personale delle forze dell’ordine e degli ospedali piuttosto che dagli operatori dei servizi sociali. Purtroppo accade sempre più spesso che molte donne si rivolgano alle strutture e denuncino situazioni di maltrattamento che si protraggono da anni, a cui hanno esposto anche i figli minori, e che dopo qualche tempo decidano di rientrare in famiglia o di riaccogliere il compagno maltrattante sottovalutando la gravità della situazione, che talvolta può sfociare in femminicidio e nella necessità di proteggere il minore”. “I servizi sociali e, più in generale, i servizi di tutela dei minori in Piemonte funzionano bene – ha concluso Scovazzo – ed è quindi fisiologico che una maggiore attenzione provochi maggiori interventi. Non si tratta di un dato stravagante, dal momento che è evidente che ove per esempio le forze dell’ordine hanno meno tempo e meno sensibilità per guardare ciò che avviene in strada, diverse realtà rischino di passare inosservate”. (Rpi)