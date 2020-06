© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata indetta per domani la conferenza stampa di presentazione di Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania. L'incontro, come si legge in una nota, si terrà alle ore 11 e 30 presso l' Holiday Inn, in via Domenico Ausilio presso il centro direzionale a Napoli. Saranno presenti i partiti della coalizione con i coordinatori regionali. (Ren)