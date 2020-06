Campania: nasce il comitato vesuviano-nolano della Lidu, sabato la presentazione ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato sabato 4 luglio, alle ore 17.30, il comitato vesuviano–nolano della Lidu, la Lega italiana per i diritti umani. La cerimonia avverrà a Palma Campania, presso la sede del circolo Giovanni XXIII in via Nola, che ospiterà provvisoriamente la sede del comitato vesuviano–nolano della Lidu per i mesi estivi. L’apertura del comitato è stata fortemente voluta da Enzo Peluso, imprenditore palmese che da anni è un attivista Lidu e che per la Lega per i diritti umani ha anche ricoperto cariche nazionali. Interverranno: Giuseppe Mungiguerra, presidente comitato vesuviano–nolano Lidu; Tiziana Primozich, giornalista e direttore di thedailycases.com; Eugenio Ficorilli, presidente nazionale Lidu. Modera: Nicole Lanzano, giornalista. La Lega italiana dei diritti dell'uomo (Lidu) è la più antica associazione italiana impegnata nella diffusione della conoscenza e l'applicazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Istituita nel 1919 su iniziativa di Ernesto Nathan, ha sede a Roma e comitati in tutta Italia. Nel corso della presentazione sarà illustrato il progetto “Scuole e integrazione”, che coinvolgerà decine di giovani del territorio vesuviano e nolano in un percorso formativo e di attività nel mondo della scuola. I giovani verranno selezionati attraverso dei colloqui ed inseriti nel progetto: chi verrà scelto potrà partecipare alle attività per le quali riceverà anche un rimborso spese. La presentazione si terrà nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del comitato (Lidu Onlus, area vesuviana nolana). (Ren)